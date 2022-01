Liefhebbers van de franchise wachten er al eindeloos op. Zo’n tien jaar geleden verscheen de laatste Silent Hill game op de markt en helaas was dat geen game die de standaard van de franchise hoog hield.

De verschijning van P.T. in 2014 bracht weer hoop, maar zo snel als die hoop verscheen, was deze ook weer verdwenen. Aangekomen in 2022 hebben we nog steeds geen nieuwe, concrete informatie over een nieuw deel. Het duurt zo lang zelfs, dat de fans zelf maar aan de slag zijn gegaan met een remake van Silent Hill in de Unreal Engine 5. Dit zorgt voor extra scherpe HD mist en bloedbaden.

De video hieronder toont voornamelijk sfeerbeelden en maar weinig daadwerkelijke gameplay. Het creepy sfeertje wordt wel heel gauw duidelijk en we zien dat de makers, Codeless Studio, ook trouw zijn gebleven aan de vroegere, vaste camera standpunten.

Hopelijk zet dit degene die daadwerkelijk aan een officiële Silent Hill release werken aan tot het tonen van hun progressie zover. Volgens de laatste geruchten is dit Hideo Kojima in samenwerking met Sony, hoewel dat erg discutabel is aangezien Kojima ook met andere dingen bezig is.