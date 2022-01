Crusader Kings III is al een tijdje uit voor pc, maar het gerucht dat mogelijke console versies in aantocht waren, werd al gauw werkelijkheid. Niet veel later werd dit namelijk officieel bevestigd door Paradox Interactive: de game zou ook naar de Xbox Series X|S en PlayStation 5 komen. Een releasedatum werd echter nog niet aangekondigd.

Deze lijkt nu gelekt te zijn via PlayStation Game Size, een Twitteraccount dat wel vaker dingen deelt en het eigenlijk altijd bij het juiste eind heeft. Als het klopt, zal de PS5-versie (en naar alle waarschijnlijkheid ook de Xbox Series X|S versie) uitkomen op 8 februari.

De Tweet waardoor de releasedatum bekend werd, is ondertussen verwijderd. Dit kan betekenen dat de beheerder van het account er later op is teruggekomen, of dat de uitgever heeft gevraagd het bericht te verwijderen tot zij dit zelf bekend maken. Mocht dit in de nabije toekomst worden bevestigd, dan lees je het hier.