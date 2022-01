Een paar dagen geleden liet Techland vol trots weten dat je 500 uur nodig hebt om Dying Light 2 op 100% uit te spelen, wat de ontwikkelaar op nogal wat kritiek kwam te staan. Nadien hebben ze de speelduur wat genuanceerd. Flying Wild Hog vond dit nieuws echter niet bijzonder, want voor Shadow Warrior 3 heb je net zoveel uur nodig.

Er is echter wel een ‘kleine’ kanttekening bij de claim van Flying Wild Hog. De 500 uur die je nodig zal hebben voor Shadow Warrior 3, is als je de game zestig keer wilt uitspelen. Dit komt dus neer op dat het gemiddeld 8,3 uur duurt voordat je het einde ziet.

In de Shadow Warrior-serie worden er vaak dingen op de hak genomen. Dat Flying Wild Hog dit dankzij Techland nu ook buiten de game zelf kan doen, is voor hen perfecte reclame voor het derde deel.

Shadow Warrior 3 will take 500 hours to complete 60 times. pic.twitter.com/LmVc6og82e

— Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) January 11, 2022