De releasedatum van Shadow Warrior 3 was twee weken geleden te zien in de digitale winkels van PlayStation en Xbox, alleen werd dit nooit officieel bevestigd. Dat is nu eindelijk wel gebeurt.

Het derde deel van Shadow Warrior zal op 1 maart uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Reserveer je de game, dan heb je ook recht op het eerste en tweede deel, en je krijgt de Koromodako Katana skin voor het nieuwste deel. Deze actie geldt alleen voor de PlayStation- en Xbox-versie.

Er is ook een nieuwe trailer beschikbaar gesteld en die check je hieronder.