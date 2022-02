Het is bij Xbox Game Pass niet ongebruikelijk dat nieuwe games direct via de service beschikbaar worden gesteld. Bij Sony is dat een ander verhaal, maar zij volgen nu het voorbeeld met de release van Shadow Warrior 3. Deze game zal namelijk direct vanaf de release via PlayStation Now beschikbaar zijn.

Via het PlayStation Blog maakt men dit bekend, waarbij ze aanstippen dat abonnees van de service op 1 maart zonder extra kosten gelijk met de game aan de slag kunnen. Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat Sony dit doet, wellicht om te kijken hoe het uitpakt. Dit zou eventueel in de toekomst meer gedaan kunnen worden.

En als we daar zo over nadenken, dan komen we natuurlijk al snel uit bij Spartacus. Dit is naar verluidt een nieuw lidmaatschapsmodel voor PlayStation Plus en de andere services, waarbij je in Tiers lid kan worden en hoe hoger die Tier is, des te meer perks je krijgt.