Shadow Warrior 3 verscheen in maart van dit jaar voor onder andere de PlayStation 4 en Xbox One. Het ziet er nu naar uit dat de game ook een current-gen versie zal krijgen, daar waar die bij de aanvankelijke release ontbrak.

Het komt geregeld voor dat games via één van de instanties die ze van een leeftijdscategorie voorziet lekken. Ditmaal is het de Duitse instantie die de schuldige is, zo meldt Gematsu. Daar is Shadow Warrior 3 voor de PlayStation 5 en Xbox Series consoles namelijk voorzien van een leeftijdscategorie.

De kans is dus groot dat Shadow Warrior 3 binnenkort voor de huidige generatie wordt aangekondigd. Dan zullen we hoogstwaarschijnlijk ook te horen krijgen welke upgrades deze met zich mee zal brengen en of degene die de PS4- of Xbox One-versie al hebben aangeschaft gratis kunnen upgraden,