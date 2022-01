Morgen zullen ook pc-gamers als Kratos het Noorse godenrijk te lijf kunnen gaan. Uit een recente tweet van PlayStation Game Size blijkt dat ze daarvoor 34,6GB moeten vrijhouden op de harde schijf. Valt best mee, als je het ons vraagt. Zeker als je in het achterhoofd houdt dat de PS4-versie maar liefst 45,654GB in beslag nam.

God of War verschijnt deze vrijdag dus op pc en volgende week kan je van ons een special verwachten.