Sony heeft laten weten dat zij de PlayStation 4 voorlopig in productie houden, maar Microsoft volgt dit voorbeeld niet. Sterker nog, het Amerikaanse bedrijf is al meer dan een jaar gestopt met het produceren van Xbox One-consoles.

Door de aanhoudende tekorten van belangrijke componenten, kunnen er maar mondjesmaat current-gen consoles gemaakt worden. Sony wil dit compenseren door de PS4 te blijven produceren, zodat gamers toch een PlayStation-console kunnen kopen.

Microsoft is rigoureuzer in zijn aanpak geweest. Zij hebben sinds eind 2020 de productie van alle Xbox One-modellen gestopt. Hun volledige focus ligt nu dus op de Xbox Series X en S. Aldus Cindy Walker, senior director van Xbox console marketing.

“To focus on production of Xbox Series X / S, we stopped production for all Xbox One consoles by the end of 2020.”