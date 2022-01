Sony kondigde gisteren aan dat Daytona International Speedway een van de circuits is die aanwezig is in Gran Turismo 7. Kort na deze aankondiging hebben ze nu een trailer uitgebracht, waarin we de baan in actie zien.

De footage hieronder is gecaptured op de PlayStation 5 en toont een race vanuit het cockpit perspectief. Maar ook andere camerastandpunten komen aan bod en met bijna 4 minuten aan beelden, is het een uitstekende weergave van de game.

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.