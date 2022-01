Bethesda speelt het al een tijdje op safe en laat op het moment maar weinig los over hun nieuwe IP ‘Starfield’. De game, die doordat Bethesda nu onderdeel is van Microsoft, niet meer naar de PlayStation komt is nog grotendeels in mysteries gehuld.

Toch komen we af en toe wat op het spoor door geruchten of lekken, en de nieuwste info waarover dit bericht specifiek gaat is afkomstig van The Wand Company. Een Reddit gebruiker spotte een handleiding online over de ‘LPV6 Chronomark Smartwatch’, die een bijna perfecte replica blijkt te zijn van degene die Bethesda toonde in een video van vorig jaar tijdens de E3.

De smartwatch is hieronder op 1 minuut 31 seconden te zien.

Gezien de gelijkenissen, is de kans zeer groot dat het hier om een officiële replica gaat. Ook heeft The Wand Company al vaker samengewerkt met Bethesda en zo heel wat creaties uit hun games leven ingeblazen. Of het een los collector’s item wordt of dat deze inbegrepen zit bij een nog onaangekondigde Collector’s Edition van de game, valt nog te bezien.

De release van Starfield staat gepland voor 11 november 2022 voor de Xbox Series X|S en pc. Todd Howard en zijn team zijn er zeer zeker van dat deze releasedatum gehaald gaat worden en dat verder uitstel niet meer voor zal komen.