Easter eggs… games zitten er vol mee. En vaak zijn die kleine of grote extraatjes best goed verborgen. Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor Arkham City, die je in Batman: Arkham Asylum enkel kon vinden door een bepaald stukje muur maar liefst drie keer na elkaar op te blazen.

Ook Insomniac Games steekt graag easter eggs in zijn titels. Zo zou – volgens een inmiddels alweer gedeletete Tiktokvideo (zie hieronder) en tweet – één bepaalde easter egg uit Ratchet & Clank: Rift Apart nog steeds niet gevonden zijn. Welke is uiteraard nog niet helemaal duidelijk.

Wél zou de easter egg in kwestie zich in Zurkie’s Gastropub bevinden. Volgens geruchten gaat het om The Insomniac Museum, een interactief kijkje achter de schermen dat ook in eerdere games van de ontwikkelaar opdook. Tijd om Rift Apart nog eens af te stoffen en op onderzoek uit te gaan!