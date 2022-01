Eind vorige week voegde ook God of War zich bij de database van het bekendste gamingplatform voor pc: Steam. Releases als Horizon: Zero Dawn en Days Gone gingen al aan deze game vooraf, maar de bruut verbrak alle eerdere records van PlayStation PC LLC.

De game piekte twee dagen geleden op 73,529 spelers tegelijkertijd en belandde daarmee zelfs in de top 10 van het weekend. Op het moment van schrijven vermaken zo’n 33,281 spelers zich met de game. En dan rekenen we alleen nog de spelers die de game op Steam spelen. Er vanuit gaande dat er ook nog spelers zijn die de game op de Epic Games Store hebben gekocht, zal dit aantal spelers eigenlijk nog wat hoger liggen.

Deze getallen zijn aanzienlijk hoger dan wat Horizon: Zero Dawn zo’n twee jaar geleden aantikte, dat was toentertijd 56,557 spelers tijdens de piek. Days Gone deed het vele malen minder goed, met slechts 27,450 als hoogst gemeten gelijktijdige aantal spelers.

De reviewscore van God of War geeft ook wel weer hoe tevreden de mensen zijn die de game in de afgelopen paar dagen hebben aangeschaft. Op dit moment geeft 97% van de spelers aan (overweldigend) positief te zijn over God of War.

Natuurlijk is de game niet perfect en zijn er nog een aantal quality of life opties die missen of niet helemaal juist werken. Zo is er bijvoorbeeld geen field of view slider aanwezig in de game of exclusive fullscreen support, maar wat niet is kan nog komen. Binnenkort meer in onze special over deze heruitgave.