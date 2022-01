Ondanks dat Battlefield 2042 bij launch best goed ontvangen werd, is de community inmiddels steeds meer aan het weglopen. Veel spelers vinden dat er flink wat moet veranderen en er is dus veel werk aan de winkel voor DICE en EA. De uitgever heeft nu kort uit de doeken gedaan wat voor updates er de komende periode verwacht mogen worden.

Update 3.2 zal vanaf vandaag beschikbaar zijn en deze brengt wat kleine aanpassingen met zich mee. Deze update zal zich met name richten op het verbeteren van de stabiliteit in de game. Update 3.3 zal van een groter kaliber zijn en deze zal ergens halverwege of aan het einde van februari gelanceerd worden. Onder andere wordt er daar naar een verbeterd scorebord gekeken. Verder zal deze update zaken aanpassen waar al sinds begin dit jaar aan gewerkt wordt.

Wanneer de patch notes van beide updates voorbij komen, zullen wij die uiteraard hier delen.

Let’s talk about the next set of updates coming to #Battlefield2042 and what to expect in the coming weeks

Here’s a thread with news on upcoming patches, Portal XP Changes, and updates on requested features like Scoreboard & Cross Platform VOIP

Update 3.2

Scheduled to go live tomorrow, this update delivers a handful of small fixes and improvements to the game focused around stability. We’ll have the complete set of update notes available to browse this evening.

Update 3.3

Our next update after 3.2 arrives in mid to late February, and features a refreshed Scoreboard, alongside further changes that have been in the works since we returned after the Holidays.