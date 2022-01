Microsoft is bezig met de grootste overname ooit in de gamesindustrie, want ze willen Activision Blizzard inlijven. Dat zal nog enige tijd kosten, aangezien er veel randzaken bij komen kijken, maar vanuit een financieel perspectief staat de softwaregigant niets in de weg. Met deze overname wordt Microsoft eigenaar van alle IP’s van Activision en hieronder vallen ook merken die al enige tijd niet gebruikt zijn.

In gesprek met VentureBeat stelt de huidige CEO van Activision Blizzard, Bobby Kotick, dat hij graag zou zien dat franchises als Guitar Hero en Skylanders terugkeren zodra de deal eenmaal rond is. Deze twee reeksen waren in het verleden bijzonder populair, maar zijn op een gegeven moment in de archiefkast beland vanwege allerlei redenen. Een van de redenen was het opzetten van een aparte fabrikant om de accessoires te maken, wat ze destijds niet wilden en ook nu ligt dat lastig vanwege chiptekorten.

Volgens Kotick zou Microsoft daar wel de middelen en mogelijkheden voor hebben, dus zijn hoop is dat er in de nabije toekomst alsnog wat mee gedaan wordt.

“Phil (Spencer) and I started riffing on things for the future. I’ll give you three that are really compelling. I wanted to make a new Guitar Hero for a while, but I don’t want to add teams to do manufacturing and supply chain and QA for manufacturing. And the chip shortages are enormous. We didn’t really have the ability to do that. I had a really cool vision for what the next Guitar Hero would be, and realised we don’t have the resources to do that.

And Skylanders too. One of the great disappointments of my career is that other people came in and they came out with crappy alternatives. And they dumped all of these crappy alternatives in the market, and basically destroyed the market for what was a really cool future opportunity. If you look at Skylanders, with its hardware and manufacturing and supply chain, there are the same kinds of things that we can’t do but Microsoft can.”