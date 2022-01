Graag houden we even een minuut stilte voor een gevallen strijder in het gamelandschap: Ubisoft kondigde namelijk aan dat Watch Dogs: Legion zijn laatste update heeft gekregen. Dit betekent dus dat we geen nieuwe content of andere updates meer moeten verwachten voor deze dystopische openwereldgame.

“The game has grown by leaps and bounds, with a ton of content to explore, from a sprawling near future city to an action-packed online mode. We couldn’t be prouder of the game we’ve created, and we appreciate all of you who’ve joined us on this journey in London over the year.”