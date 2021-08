Ubisoft laat met een nieuwe trailer de Watch Dogs: Legion cross-over met Assassin’s Creed zien. Een van de belangrijkste toevoegingen is Darcy, wat een gloednieuw personage is die geheel in stijl van de historische Ubisoft franchise gekleed is.

Dit cross-over evenement komt met allerlei nieuwe toevoegingen en activiteiten, waarover je in dit bericht meer kan lezen. Darcy en meer is vanaf 24 augustus beschikbaar en de nieuwe trailer bekijk je hieronder: