Het duistere Londen van Watch Dogs: Legion krijgt later deze maand hoog bezoek van een andere erg bekende franchise van Ubisoft: Assassin’s Creed. De season pass beloofde ons vier nieuwe speelbare personages en het vierde personage komt dus met deze update aan, inclusief modebewuste assassinkap. Dit werd aangekondigd door Ubisoft op Twitter.

Specifiek gaat het hier om Darcy, een gloednieuw personage dat nog niet eerder in een game is voorgekomen. Darcy maakt dan ook géén deel uit van de Assassin’s Creed canon, maar is eerder een leuke cross-over voor de fans van beide franchises. Darcy kan je enkel krijgen via de season pass, maar iedereen krijgt toegang tot enkele nieuwe missies die helemaal in het thema staan van Assassin’s Creed. Daarnaast zullen de uitgestelde Invasion en Extraction PvP modi ook de kop op steken én de gratis standalone Legion of the Dead modus komt uit.

De relevante update gaat live op 24 augustus.