Ubisoft neemt zijn tijd met het toevoegen van al z’n recentere titels aan Steam, want in plaats van een hele reeks in één keer beschikbaar te maken, gaat het stap voor stap. De volgende game die onderweg is, is Watch Dogs: Legion. Deze game komt volgende maand naar Steam en wel op 26 januari, om precies te zijn.

Titels die sinds kort via Steam te verkrijgen zijn, zijn onder andere Assassin’s Creed: Valhalla en Roller Champions. Morgen komt daar Immortals: Fenyx Rising bij en Watch Dogs: Legion staat dus ook op de planning. Welke versies er allemaal beschikbaar zullen zijn en of er een korting van kracht is, is nog niet bekend.