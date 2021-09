Het wordt dit weekend mooi weer in Nederland en België. Voor sommigen betekent dat nog even lekker genieten van de nazomer, voor anderen betekent dat binnen met de airco aan en een gamepje erbij.

Ubisoft vergemakkelijkt de keuze voor de aankomende dagen in ieder geval sterk, want Watch Dogs: Legion is vanaf nu tot en met 5 september gratis speelbaar op de PS4, PS5, pc en Google Stadia. Het gaat hier om een proefversie, maar alle gameprogressie kun je wel meenemen indien je de game later aanschaft.

Via deze link kun je de proefversie die jouw voorkeur heeft downloaden. De Watch Dogs: Legion kortingen in de PlayStation Store check je hier.