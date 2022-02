Preview | Ghostwire Tokyo – Ghostwire Tokyo werd op de E3 persconferentie van Bethesda in 2019 aangekondigd. De game is dus al geruime tijd in ontwikkeling en vormt samen met Deathloop de laatste twee exclusieve games die Bethesda uitbrengt op de PlayStation 5, zij het tijdelijk. Deathloop is natuurlijk inmiddels verkrijgbaar en we zitten nu op Ghostwire Tokyo te wachten. Deze game zal dit jaar verschijnen en wij kregen meer van de titel te zien in een half uur durende gameplay presentatie, die ons wat meer informatie gaf over wat te verwachten. Al sinds de aankondiging is duidelijk dat Ghostwire Tokyo een andere game dan anders is en die indruk hebben we nog steeds, eens te meer zelfs.

Mysterieuze verdwijning

Heel veel over het verhaal hebben we niet meegekregen, maar wat we weten is dat alle inwoners van Tokio op een mysterieuze wijze zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn zogeheten ‘Visitors’ opgedoken, die geesten zijn afkomstig uit een andere dimensie. Dat op zichzelf is al merkwaardig, maar als mens zul je nog meer vreemde situaties ontdekken. Je speelt namelijk als Akito en hij is gefuseerd met KK, wat een ervaren spookjager is, die zelf ook een geest is geworden. Doordat je samen één bent, krijg je de beschikking over speciale krachten en het is aan jou om de invasie van de stad aan te pakken.

Afgezien van dat je tegen de Visitors moet strijden, die als Slenderman karikaturen gepresenteerd worden, zul je ook andere varianten tegenkomen en beetje bij beetje jaag je de geesten weg. Dat is echter niet het enige, want er zijn ook nog wat mensen/geesten die juist verstrikt zitten in het nieuwe Tokio, die je moet helpen te ontsnappen. Het is een wat warrige omschrijving, maar dat komt voornamelijk doordat de informatie over de achtergrond in slechts flarden beschikbaar is. We tasten dus nog behoorlijk in het duister, maar feit blijft dat de mysterieuze situatie in Tokio interessant genoeg is om verder uit te pluizen.

Niet alleen omdat het op zichzelf zo vreemd is, maar ook omdat je een speciale rol speelt door de fusie met KK. Daarbij komt nog dat je bepaalde einddoelen moet opjagen om meer te ontdekken, dit met als grote doel het bevrijden van de stad. Genoeg ingrediënten dus om je mee bezig te houden en hoewel we de details je nog schuldig moeten blijven, hebben we natuurlijk wel een goede indruk van de gameplay en sfeer gekregen. Over de sfeer kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Tokio wordt regenachtig in beeld gebracht en de immer drukke metropool is in de game toch een wat lege bedoening om te verkennen. Dit zou normaliter een minpunt zijn, maar in het kader van de situatie zorgt dit juist voor een boeiende sfeer en omgeving waar je – naar onze mening – graag in zou willen vertoeven.

Handgebaren doen het werk

Doordat je gefuseerd bent met KK, krijg je tijdens het spelen continu extra informatie te horen. KK is natuurlijk een ervaren spookjager en samen met jou en je krachten kan je de vijanden aanpakken. Zo zal de game je gaandeweg ook op pad lijken te helpen, waarbij KK als een soort leermeester optreedt en later in de game meer als sparringpartner fungeert in dialogen. Uiteindelijk ben jij immers de aangewezen persoon om Tokio vijand vrij te maken en dat komt met een reeks mogelijkheden die je ter beschikking hebt. In plaats van je dood te gooien met allerlei wapens en attributen, ben je vooral met je handen bezig. De verschillende aanvalsmogelijkheden zijn namelijk ondergebracht in handgebaren.

Als je een ‘slash’ wilt uitdelen, dan volstaat een slashgebaar met je hand uitvoeren en dit doe je op afstand. Dus in theorie kun je alle vijanden altijd op een veilige manier aanpakken, omdat je er niet bovenop staat. Hierbij hebben we het dan over een paar meter. Als er meer vijanden op je pad komen, dan kun je natuurlijk ook zwaardere aanvallen aanwenden en dat zijn de wat meer complexe handgebaren die je moet uitvoeren, met dus ook een effectiever resultaat. Weet je een Visitor van dichtbij te benaderen, dan is het tevens mogelijk om een stealth aanval uit te voeren en zo heb je best wat mogelijkheden tot je beschikking om deze vijanden te verslaan, die nadien als een pixelbrij uit elkaar spatten.

Buiten de aanvalsmogelijkheden, zul je ook te maken krijgen met Tori poorten die ‘bezeten’ zijn. Het is hier dan zaak om ze met een handgebaar te reinigen, waarbij de invloed van de Visitors op een gebied afneemt. Dus ook in dat soort situaties kun je handgebaren gebruiken en dat gaat zelfs zo ver als gesloten deuren openen, dingen activeren en ga zo maar door. Afgaande op de presentatie kregen we sterk de indruk als een soort Doctor Strange door Tokio te lopen en alles op een elegante manier aan te pakken. Maar, er zijn echter ook wapens beschikbaar in de game. Hoewel handgebaren belangrijk zijn, zagen we dat Akito na enige tijd een pijl en boog tot zijn beschikking kreeg, die weer ingezet zal worden voor het oplossen van puzzels en het aanpakken van vijanden. Tango Gameworks tracht dus diversiteit in de game aan te brengen.

Spacende ervaring

Om er nog een schepje bovenop te doen, het Tokio zoals je het kent is regelmatig volledig vervormd. Een van de locaties die Akito bezocht had last van zogeheten corruptie, met als resultaat een afgekaderde ruimte, waarbij het zaak was om het hart van de corruptie te raken. Nadien zou alles weer ‘normaal’ worden en dat is maar goed ook, want gedurende de tocht in deze corruptie – dat zich in een appartementencomplex afspeelde – was de vloer ineens ondersteboven en stonden de banken tegen de muur aan. De dimensies veranderen plotseling, waardoor er een surrealistische situatie ontstaat wat natuurlijk de uitdaging is voor Akito om zich een weg doorheen te banen. Tevens viel hierbij op dat Akito ook veel kan hebben, want na afloop sprong hij zonder pardon van de vierde verdieping naar beneden zonder enige lichamelijke schade.

En dat is nog niet alles, Akito kan ook een geestvorm aannemen om zo kleine stukken te overbruggen, waarbij hij als als het ware kan gaan vliegen. Dit geeft dus wel aan dat Akito dankzij KK over bijzondere middelen beschikt en dat hij de aangewezen persoon is om Tokio van de Visitors te ontdoen. We hebben ook sterk de indruk dat dit slechts het topje van de ijsberg is, want heel vluchtig kwam er een skill tree voorbij en via die route kunnen aanzienlijk meer mogelijkheden vrijgespeeld worden. Dit valt dan weer onder het leerproces van Akito, waarbij KK hem continu zal gidsen, totdat hij zelf een volwaardig spookjager wordt.

Voorlopige conclusie

Ghostwire Tokyo is een game die je in een open Tokio op een lineaire manier tegenover geesten in de vorm van Visitors plaatst met als doel die uit de realiteit te verbannen. Klinkt weinig bijzonders en tot dusver weten we te weinig over de context en het verhaal, dus dat is afwachten. Wel weten we dat het met de sfeer wel goed zit en dat het erg cool is om als een Doctor Strange allerlei magische gebaren uit te oefenen, die direct hun effect laten zien. Als first-person game word je in de sfeer van Tokio gezogen en de unieke mogelijkheden die Akito bezit, zorgen ervoor dat het er erg interessant uitziet. Toch kunnen we niet om het feit heen dat we nog steeds nauwelijks iets over de game weten en dat het lastig te plaatsen valt. Dat Ghostwire Tokyo een vreemde eend in de bijt is, dat is wel een feit en dat bedoelen we in positieve zin.