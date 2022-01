Volgende maand gaat niet alleen het twaalfde seizoen van Apex Legends van start, de game viert dan ook zijn driejarige bestaan. Voor deze speciale aangelegenheid wordt er een nieuw personage toegevoegd aan het roster.

Het nieuwe personage waar je in februari mee kunt spelen is ‘Mad Maggie’. Je hebt haar al eerder kunnen zien, namelijk in de introductievideo van Fuse. Net zoals alle eerdere extra personages wordt Mad Maggie voorgesteld door middel van een video en die check je onder dit bericht.

Het twaalfde seizoen van Apex Legends zal buiten het extra personage ook – onder andere – een nieuwe modus voorschotelen: Control. Zoals de naam al doet vermoeden moet je bepaalde punten op een map onder je controle houden en je kan hier ongelimiteerd spawnen. Deze modus zal in de eerste drie weken van het nieuwe seizoen beschikbaar zijn.

Het driejarige bestaan wordt ook gevierd door spelers de mogelijkheid te geven om Octane, Wattson en Valkyrie gratis te ontgrendelen. Het enige wat je hiervoor moet doen is inloggen in de eerste drie weken van het twaalfde seizoen. Je krijgt dan ook nog drie ‘thematic packs’.