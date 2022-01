Gran Turismo 7 is de afgelopen periode veel in het nieuws geweest en dat mag ook geen verrassing zijn. De releasedatum van deze PlayStation exclusive komt immers steeds dichterbij en vooralsnog lijkt de game op 4 maart uit te komen. Onlangs werd al bekendgemaakt hoeveel schijfruimte Gran Turismo 7 in beslag zal nemen en dat heeft ongetwijfeld deels met de exclusieve functies van de PS5 te maken.

Daar wordt met deze trailer ook de nadruk op gelegd en we krijgen zo een beter beeld van wat de adaptieve triggers van de DualSense, 3D audio en meer zullen toevoegen aan de immersie. Denk hierbij aan triggers die zullen reageren op jouw snelheid en de audio die je te horen krijgt wanneer jij jouw tegenstanders met hoge snelheid passeert. Hieronder kan je de korte, maar krachtige trailer bekijken.