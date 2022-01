De OlliOlli games zijn erg geliefd onder skateboardfanaten en na een periode van bijna 6 jaar is er eindelijk een nieuw deel op komst. Op 8 februari verschijnt OlliOlli World in de schappen en deze gooit het net wat over een andere boeg dan de voorgaande games. In OlliOlli World verplaatsen we ons namelijk – zoals de naam al suggereert – naar de grotere wereld van Radlandia.

De wereld van Radlandia wordt nu in de onderstaande trailer eens in de schijnwerpers gezet en deze laat gelijk de toon van de game zien. In OlliOlli World sta je in de schoenen van een skater die je kunt aanpassen geheel naar eigen wens en het is aan jou om Gnarvana te ontdekken en de Skate Gods te ontmoeten. De algehele stijl van de game doet aan Adventure Time denken en de trailer is dan ook mooi in elkaar gezet.

Wij konden pas geleden al een aantal uur aan de slag met OlliOlli World en wij waren dan ook erg enthousiast in onze preview.