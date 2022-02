De kleurrijke skategame OlliOlli World is bijna uit en uiteraard wil ontwikkelaar Roll7 ons dan ook op alle manieren warm maken voor de release. Door een celebrity cameo aan te kondigen bijvoorbeeld, want er werd bevestigd dat rasacteur Danny Trejo deel zal uitmaken van de game.

Danny Trejo zal een NPC zijn die je kan vinden in Radlandia, een onderdeel van de game. Hij zal je een zijmissie geven die je zal belonen met een speciaal cosmetisch item. Dit is overigens niet de eerste keer dat we hem in een videogame zien opduiken, onlangs konden we hem immers al bewonderen in Far Cry 6.

OlliOlli World verschijnt op 8 februari.