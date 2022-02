Review | OlliOlli World – OlliOlli World is het langverwachte vervolg op de succesvolle twee eerdere delen, die het over een enigszins andere boeg gooit. Dit hebben we laatst in een preview al uitgebreid besproken en nu de game uit is, is het moment daar om er een definitief oordeel op te plakken. We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten: het is een uitstekende skategame die op zijn eigenzinnige manier een uitdagend avontuur voorschotelt. We hebben de afgelopen weken veel tijd op onze plank met vier wielen doorgebracht en gaan je nu vertellen waarom je de game moet aanschaffen.

Skate Wizard worden in Gnarvana

De game presenteert je een verhaal, waarbij je gaandeweg het avontuur steeds nieuwe personages tegenkomt met wie je bij aanvang van elk level een praatje maakt. Het doel is om de nieuwe ‘Skate Wizard’ te worden van Gnarvana, wat een magisch gebied is in de wereld van Radlandia. Deze hele wereld bestaat uit alleen maar levels om in te skaten en het is aan jou om van level naar level te gaan en het einde te bereiken. Dit kan in veel gevallen ook enkel als je het voorgaande level daadwerkelijk uitspeelt.

Hierbij doe je vijf verschillende gebieden aan, die allemaal onder toezicht staan van een afzonderlijke skate god en die moet je ontmoeten. Het verhaal is geinig, maar voegt verder niet zo heel veel toe. We moeten ook eerlijk bekennen dat we na een uurtje spelen de interesse verloren, want het is totaal ondergeschikt aan de gameplay. Daar hoef je het dus niet voor te doen, maar gelukkig voor de rest wel. Het is namelijk een uitstekende game die uitblinkt door zijn gameplay, die stapsgewijs steeds verder wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.

Grinden, wallriden, grabs, enzovoort

Wat Roll7, de ontwikkelaar, op een prettige manier doet is je rustig aan kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden onder het skaten. Aanvankelijk lijk je nauwelijks iets te kunnen op je board, maar naarmate je de levels afwerkt kom je zo nu en dan een tutorial level tegen. Daarin zul je dan nieuwe moves leren. Naast springen leer je relatief snel hoe je kunt grinden en vervolgens zullen de levels die daarop volgen ook de optie bieden om te grinden. Als je later in de game leert wallriden, dan bevatten de levels die daarop weer volgen ook wallride plekken en zo krijg je steeds meer mogelijkheden tot je beschikking.

Op die manier leer je de gameplay van OlliOlli World goed kennen en doorgronden, omdat de leercurve op een zeer natuurlijke wijze in de gameplay is verwerkt. Dit biedt ook ruimte om de moeilijkheidsgraad gestaag op te voeren. Dit omdat de levels steeds complexer worden en je verschillende moves aan elkaar moet knopen om verder te geraken. Die uitdaging is meer dan prima, want hoewel de meeste levels uitdagend zijn, zijn ze nooit té moeilijk om te voltooien. Zo hier en daar krijg je met trial & error te maken, maar dat is de charme van de game. En het voltooien van een level is al voldoende om voortgang te boeken in het spel.

Opnieuw, opnieuw en nog eens opnieuw

Wel is opgevallen dat de game zeer af en toe een difficulty spike kent door de checkpoints iets te ver van elkaar te plaatsen, of door elementen die je dient te gebruiken om te skaten qua flow net niet op elkaar af te stemmen. Je kan hier als je niet snel genoeg reageert uit je ritme raken en daardoor pardoes op je bek gaan. In dat geval stuurt de game je terug naar een checkpoint, vanaf waar je het opnieuw mag proberen. Dit klinkt echter heftiger dan het is, want op de vele levels hebben we dit nog geen vijf keer gezien en met een beetje trial & error lukt het wel.

Natuurlijk zijn skills in deze belangrijk en de aanhouder wint, is een mooi gezegde wat 100% van toepassing is op OlliOlli World. Tof is ook dat veel levels je alternatieve routes presenteren. Dit kan door te wisselen naar een baan op de achtergrond, maar ook door een andere grind route te nemen. Geregeld zul je op het ‘Gnarly’ spoor terechtkomen en dat is een lastigere route, maar het stelt je wel in staat om meer punten te scoren en zijmissies te voltooien. En dat is precies waar de hoge mate van herspeelbaarheid hem in zit.

Elk level komt namelijk met als standaard doel deze te voltooien. Er zijn echter veel meer opdrachten per level te vinden. Zo zijn er meerdere skaters die een topscore hebben gezet in een specifiek level en het is dan aan jou om deze scores te verbreken. Dit nodigt je dus uit om terug te keren naar een level en deze te masteren. Ook omdat latere zijmissies in de game – in specifiek daarvoor gemaakte levels – vereisen dat je een x-aantal highscores verbeterd hebt. Niet alleen de voldoening is in deze de beloning, je krijgt ook wat nieuws voorgeschoteld. Maar buiten dat heb je ook genoeg aan objecten of wezens om omver te skaten in de levels. Of wat te denken van bepaalde figuren een high five geven? Het zijn additionele opdrachten die je motiveren te blijven spelen en dat voert de speelduur van een uur of zes toch aanzienlijk op. Netjes voor een game die slechts € 29,99 kost.

Daar komt nog bij dat de game is voorzien van een sandbox modus, waarin er op basis van een paar criteria een level gegenereerd wordt. Zo kun je oneindig je skills blijven oefenen en je kunt het via leaderboards opnemen tegen andere spelers wereldwijd. Op die manier is OlliOlli World voorzien van genoeg mogelijkheden om je een lange tijd aan het spelen te houden. En voor we het vergeten, je speelt door goed te presteren ook allerlei cosmetische items vrij, waarmee je jouw skater op een creatieve manier kunt vormgeven. Er zijn bijzonder veel items beschikbaar, dus je kunt met de meest maffe outfits aan de slag gaan. Een secundair element, maar voor spelers die hier veel waarde aan hechten kunnen we zeggen dat er genoeg vrij te spelen valt om iets leuks te maken.

Secure gameplay

Aangezien OlliOlli World een 2.5D game is, laat de game zich ook anders besturen dan een titel als Tony Hawk’s Pro Skater. Je bent namelijk vooral met de analoge sticks in de weer, waarbij met links naar beneden en omhoog bewegen voldoende is om een sprong te maken. Gecombineerd met de rechter analoge stick kun je dan weer een grab doen. Spring je vlak voor een rail en duw je het linkerpookje omlaag, dan zal je skater automatisch gaan grinden. En zo is de gehele besturing op een fijne manier ondergebracht onder de twee analoge sticks. Hierbij heb je de facebuttons wel nodig, zo dien je het kruisje te gebruiken om bij een landing een manual te activeren of om van trappen te rijden. Desalniettemin is het merendeel onder de sticks ondergebracht en hoewel dat even wennen is, wil je na enige tijd niets anders meer.

Daarmee weet de ontwikkelaar de besturing haast te perfectioneren. We hebben sporadisch gemerkt dat de input niet optimaal geregistreerd wordt, maar de vraag in deze is of dat aan de game ligt of aan onze vingervlugheid, dus dat laten we in het midden. Buiten dat is het nagenoeg perfect te noemen. Waar dat ook voor opgaat is de audiovisuele aankleding van het pakket. Roll7 heeft een compleet andere visuele stijl gekozen, die cel shaded is en perfect past bij de vibe van het spel. Dit alles ziet er loeistrak uit in een 4K resolutie en met een framerate die pertinent stabiel is op 60fps is het een schouwspel waar je ogen van zullen genieten. De hoge framerate is nodig ook, gezien het tempo soms hoog ligt en alles van je timing afhangt, waarbij een soepele presentatie dus een must is. Dit alles wordt aangevuld met een lekkere elektronische soundtrack die subtiel op de achtergrond speelt en de vibe compleet maakt.

Gereviewd op: PlayStation 5

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.