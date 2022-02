OlliOlli World werd vorige week al met veel faveure ontvangen door diverse reviewers, maar gisteren was het dan eindelijk zo ver en kon iedereen ermee aan de slag. Om dit te vieren is er een launch trailer uitgebracht.

OlliOlli World is niet de eerste game in de OlliOlli franchise. In 2014 kwam OlliOlli uit op de PS3, PS4, PS Vita, pc en Android. Het vervolg, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood was in 2015 beschikbaar als maandelijkse PS+ game en werd toentertijd al goed ontvangen. Het feit dat OlliOlli World dezelfde, zo niet een betere receptie tegemoet gaat mag dan ook niet als een verrassing komen.

Je kan hieronder de launch trailer bekijken. Check later vandaag ook onze review van OlliOlli World, vooral als je nog niet zeker weet of je het spel wilt aanschaffen.