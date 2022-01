Preview | OlliOlli World – Skateboarden is en blijft populair, ook in videogames en dat is deels te danken aan Tony Hawk’s Pro Skater. Hoewel die franchise tegenwoordig min of meer in de vriezer ligt, zijn er andere ontwikkelaars die met een eigen interpretatie van skateboarden komen. Zo heb je natuurlijk Skater XL en EA werkt aan een nieuw SKATE deel. Ook hebben we nog OlliOlli en OlliOlli: Welcome to Olliwood, twee titels van Roll7 die hooggewaardeerd worden. Binnenkort mogen we OlliOlli World verwachten en wij konden er al even mee aan de slag.

Verken een grote wereld

In OlliOlli World tilt de ontwikkelaar de gameplay van de voorgaande twee delen naar een hoger niveau. Waar OlliOlli en OlliOlli: Welcome to Olliwood nog rasechte 2D games waren in een kleurrijke en ietwat klassieke stijl, kiest de ontwikkelaar nu voor een 2.5D opzet en dat verschilt wezenlijk van de voorgaande titels. Ook de visuele stijl is behoorlijk anders, waarbij de game veel meer geanimeerd is en dat in een vrij subtiele cel shaded stijl. Een ontwikkeling die we erg goed kunnen waarderen, want hierdoor ziet het nieuwe deel er stijlvol uit. Maar dit dan wel zonder de oorspronkelijke gameplay uit het oog te verliezen.

In OlliOlli World zul je namelijk van omgeving naar omgeving reizen, waarbij je telkens nieuwe levels voor je kiezen krijgt en die levels zijn gethematiseerd aan de hand van de wereld waarin je je bevindt. Zo is de eerste wereld gebaseerd op het strand en het heeft ergens wel wat Venice Beach vibes. De tweede wereld is in een bos gesitueerd, wat een compleet ander kleurenpalet tevoorschijn brengt en zo bestaat de uiteindelijke game uit nog wel meer verschillende omgevingen, wat bijdraagt aan de variatie. Terwijl je door deze werelden heengaat, zul je ook continu nieuwe mensen ontmoeten, want OlliOlli World zit propvol allerlei personages.

Een verhaal dat…

Deze personages gaan vooraf elk level even met je in gesprek en die dragen wat bij aan de algehele vibe van de game, maar heel boeiend is het allemaal niet wat ze vertellen. Dit heeft te maken met het grotere verhaal, maar dat wist ons nauwelijks te interesseren omdat dit overschaduwt wordt door de uitstekende gameplay, waardoor je steeds blijft spelen. Desalniettemin zul je gaandeweg via deze personages wat tutorials voor je kiezen krijgen, omdat je langzaam maar zeker nieuwe manieren van skaten leert. Zo zul je in eerste instantie alleen kunnen springen. Pas een uur later komt daar de optie tot grinden bij en weer een uur later leer je hoe je kunt wallriden.

De verschillende levels die je aandoet zullen naargelang die tutorials ook telkens wat complexer worden, waarbij de nieuw aangeleerde elementen een rol spelen en zo voert de game stap voor stap de moeilijkheidsgraad wat op. Opvallend is dat we op basis van twee werelden die we in z’n geheel doorlopen hebben, gemerkt hebben dat het heel erg natuurlijk en gradueel aanvoelt. Hierdoor leer je de gameplay op een fijne manier kennen of juist opnieuw ontdekken als je de eerdere delen gespeeld hebt. Wat hierin helpt is dat het spelen van de game heel erg fijn aanvoelt, omdat de besturing vrijwel altijd fantastisch te noemen valt.

Timing is alles

De levels zijn telkens een aaneenschakeling van elementen die je kunt gebruiken om een goede score neer te zetten en hoewel het doel is om het einde van een level te bereiken, zul je ook trucjes kunnen uitvoeren. Dit levert dan weer een hogere score op en gezien dat ook stapsgewijs uitgelegd wordt, word je er steeds handiger in. Hierbij gebruik je met name de linker analoge stick om te springen, te grinden en om mid-air moves uit te voeren. In een iets meer geavanceerde staat – later in de game – komen daar de andere besturingsopties nog bij, waardoor je tot steeds meer in staat bent en dat zorgt voor een sublieme leercurve. Niet voor niets werden de vorige delen geprezen om de uitstekende besturing en dat heeft de ontwikkelaar meegenomen naar dit nieuwe deel.

Cruciaal in dit alles is je timing, want je zult je sprongen, moves en meer keer op keer op het juiste moment moeten doen wil je de rit in een stuk afronden. Lukt dat niet en ga je onderuit, dan start je vanaf een checkpoint opnieuw en dat heeft een impact op een van de doelen die je hebt: een level uitspelen zonder checkpoints te gebruiken. Maar er is meer, want ook zul je als zijmissies opdrachten krijgen als bananen die als luchtballon gepresenteerd worden te poppen, bepaalde objecten te raken tijdens het skaten en meer. Dit geeft de game in elk level een hogere mate van herspeelbaarheid en dat zorgt weer voor een erg lange speelduur. OlliOlli World is op zich qua gameplay niet heel ingewikkeld, maar om alles perfect uit te voeren ben je uren aan het beeld gekluisterd. Een schoolvoorbeeld van easy to learn, hard to master.

Strakke presentatie

OlliOlli World biedt een uitgebreide singleplayer die op zichzelf al goed is voor een uur of vier tot vijf en dan heb je het naar verwachting enkel uitgespeeld. Als je per level ook nog alle opdrachten wilt voltooien, dan zal de speelduur flink oplopen. De gameplay voelde in de previewversie subliem aan, dus dat zit goed en ook visueel is het erg aantrekkelijk. Op de PlayStation 5 ziet het er haarscherp uit dankzij de 4K resolutie en de presentatie van een locked 60 frames per seconde, waardoor het heel erg aangenaam is om te ervaren. En dan te bedenken dat er ook nog multiplayerfeatures zijn én je kunt je skater naar hartenlust customizen, waardoor er sprake is van een degelijke opvolger, maar daar gaan we in de review dieper op in.

Voorlopige conclusie

Met OlliOlli World trekt de ontwikkelaar het concept naar een hoger plan door het geheel nu in een mooie 2.5D omgeving te presenteren. De game speelde in de previewversie al zeer fijn weg en we zien geen enkel vuiltje aan de lucht dat nog roet in het eten kan gooien. Liefhebbers van de eerste twee delen zullen even moeten wennen aan de nieuwe stijl, maar het is de gameplay die uiteindelijk telt en dat heeft de ontwikkelaar zo goed als geperfectioneerd. Althans, zo voelde het aan in de twee tot drie uur die we gespeeld hebben. Met andere woorden: het zit wel goed met OlliOlli World, dat op 8 februari uitkomt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.