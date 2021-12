De aanhoudende pandemie zorgt er voor dat veel games worden uitgesteld. OlliOlli World is daar ook slachtoffer van geworden, maar gelukkig heeft de skateboard-titel nu een releasedatum gekregen.

Oorspronkelijk zou OlliOlli World nu of de komende dagen in de winkels liggen. Als je de game op het oog had, hoef je gelukkig niet al te lang te wachten, want het nieuwe deel in de skateboard-serie zal namelijk op 8 februari 2022 uitkomen.

OlliOlli World komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Heb je een current-gen console of pc, dan kan je de game ook op een framerate van 120 fps spelen.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven van OlliOlli World en die kan je hieronder checken.