Far Cry 6 gooit het met de downloadbare content op het terughalen van iconische slechteriken uit de franchise. Zo zagen we Vaas recent al terugkeren en de volgende in het rijtje is Pagan Min. We moeten echter nog even op die uitbreiding wachten, maar in de tussentijd is er wel een nieuw in-game evenement van start gegaan.

Voor dat evenement is Ubisoft een samenwerking aangegaan met niemand minder dan Hollywood-ster Danny Trejo. Het betreft een tweetal missies die nu gratis in de game beschikbaar zijn. Deze missies zijn solo en in coöp te spelen en de details zijn als volgt:

Danny & Dani vs Everybody: een nieuw Yaraans verhaal waarin spelers moeten voorkomen dat Antón Castillo’s troepen Danny’s plan om verrukkelijke taco’s aan de armen te geven, om zeep helpen.

De zesde en laatste Special Operation, Malagua: Na het voltooien van de missie Danny & Dani vs Everybody, doet Danny een gunst door zich bij spelers aan te sluiten om studenten te helpen die protesteren tegen het leger van Antón, die het chemische wapen (PG-240X) aan het gebruiken is op Yara.

Om het geheel nog wat in stijl aan te kleden, is er een Danny Trejo-bundel uitgebracht. Deze bestaat uit items om jezelf mee te customizen, alsook zijn real-life outfit en een taco truck.