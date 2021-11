DLC Special | Far Cry 6 – Insanity – De release van Far Cry 6 ligt alweer een poosje achter ons en tot dusver heb ik me met de wekelijkse Insurgency missies beziggehouden. Maar ik was eigenlijk wel toe aan wat nieuws. Wel, daar heeft Ubisoft nu voor gezorgd met Insanity, de eerste uitbreiding voor de game die je weer even terugneemt naar Far Cry 3. Je zou verwachten als Jason Brody, maar dat is niet het geval. Je zal je daarentegen ontfermen over Vaas Montenegro, de – naar mijn mening – beste slechterik uit de hele Far Cry reeks. Did I ever tell you what the definition of insanity is?

Insanity is doing the exact…

Wie zou er een betere slechterik zijn voor een roguelike, waarbij je opnieuw en opnieuw en opnieuw hetzelfde moet doen, dan Vaas zelf? Juist ja, niemand. De uitbreiding start met jou, Vaas, die wakker wordt op de plaats waar het voor hem eindigde in Far Cry 3. Van hieruit wandel je de deur uit naar je basiskamp en word je losgelaten in een open wereld die bezaaid is met vijanden en andere uitdagingen. Het doel is om de drie delen van de Silver Dragon (mes) te bemachtigen. Hiervoor heb je in het begin alleen maar een pistool en een kleine hoeveelheid leven. Gelukkig kun je geld verdienen door vijanden te doden, kisten te vinden of activiteiten te voltooien die je in de geest van Vaas vindt. Met dit geld kun je nieuwe wapens die je in de wereld vrijspeelt upgraden en Vaas verbeteren.

same fucking thing…

Sterven is natuurlijk geen al te groot probleem. Je begint opnieuw met een klein pistool en de ganse wereld is gereset. Alleen de upgrades die je onderweg hebt vrijgespeeld, blijven aanwezig. In tegenstelling tot de meeste andere roguelikes, kan je gedurende je leven al permanente upgrades vrijspelen. Normaal moet je wachten tot je sterft voor je een permanente upgrade kan kopen, maar aangezien je niet al te veel zal sterven op de makkelijkere moeilijkheidsgraden, die je verplicht moet voltooien, is het upgraden gedurende je leven wel handig. De enige keren dat ik gestorven ben, is door van een klif af te duiken waar dit kennelijk niet de bedoeling was en een bug waarbij m’n grijphaak tijdens het klauteren ineens verdween en ik enkele tientallen meters naar beneden stortte.

over and over again…

Ondanks deze knullige manieren van sterven, vond ik het zeer aangenaam om de wereld te ontdekken. De wereld en het verhaal bevatten heel wat verwijzingen naar Far Cry 3 en als grote fan van die game, kan ik dit alleen maar toejuichen. De wereld bevat dus kleinere missies, zoals opdrachten waarbij je een horde vijanden moet zien te overleven om een bepaald type wapen vrij te spelen, alsook trials en safe houses die je moet unlocken door de aanwezige vijanden te vermoorden. De beste missies zijn echter de herinneringen. Hierin beleef je zaken uit het leven van Vaas van voor of tijdens de invasie van Rook Island door Jason Brody. Verder is de wereld zelf ook best gek. Van haaien die in de lucht zwemmen tot een strand bezaait met kleine en grote hoofden. Dit is wel hoe ik me de wereld zou inbeelden in Vaas z’n hoofd.

expecting shit to change…

Dat ik eigenlijk best enthousiast ben over deze uitbreiding komt toch vooral door mijn liefde voor roguelikes en Far Cry 3. Mocht je Far Cry 3 nog niet gespeeld hebben – ga je schamen – dan ga je met deze uitbreiding toch wat minder plezier beleven. Je zal ondanks dat Ubisoft zijn best doet om alles wat uit te leggen, veel dingen niet helemaal begrijpen. Andere minpuntjes zijn dezelfde niet al te slimme AI, die net zoals in de basisgame ook hier weer aanwezig is. Zoals je in onze review al kon lezen, zijn je vijanden duidelijk niet de slimste. Al het goeie van Far Cry 6 – zoals de gunplay – is hier eveneens van de partij, wat weer het een en ander goedmaakt. Je zal je toch zeker enkele uren (pakweg 3 uur) met de uitbreiding kunnen vermaken en na al die uren in Yara, is een nog meer tropische locatie best een fijne afwisseling.

That is crazy

Ik kan concluderen dat deze eerste uitbreiding uitstekend is voor de fans van roguelikes en Far Cry 3. Heb je Far Cry 3 echter niet gespeeld en heb je het niet zo op roguelikes, dan zal deze uitbreiding je niet van gedachte doen veranderen. De wereld daarentegen is een geschenk om te verkennen, maar nadat je alles een eerste keer gezien hebt en je je eerste run voltooid hebt, is er eigenlijk niet veel reden om nog terug te keren naar deze uitbreiding. Je zal namelijk gewoon wat sterkere vijanden tegenkomen, maar verder niks bijzonders. Speel desalniettemin zeker eens door de missies genaamd herinneringen en vergeet af en toe niet te genieten van de gekheid van Vaas’ geest. Wij kijken alvast uit naar wat Ubisoft met de volgende uitbreiding – met Pagan Min in de hoofdrol – voor ons in petto heeft.