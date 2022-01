Begin dit jaar werd de Death Stranding: Director’s Cut officieel aangekondigd voor pc, maar toen werd er nog geen releasedatum gecommuniceerd. Middels persbericht komt uitgever 505 Games daar nu op terug, ze laten weten dat de pc-versie op 30 maart zal verschijnen.

De game zal vanaf die datum verkrijgbaar zijn via Steam en de Epic Games Store voor rond de € 40,-. Bezitters van het origineel kunnen echter upgraden en dit kost dan ongeveer een tientje. Het is dan wel belangrijk om dat op hetzelfde platform te doen als waar je de game destijds gekocht hebt.

De pc-versie van Death Stranding: Director’s Cut maakt gebruik van de XeSS technologie van Intel, waarmee het mogelijk is om hogere framerates te halen. Ook biedt deze versie ondersteuning voor ultra wide monitors en het bevat een nieuwe foto modus.

Deze uitgave is al enige tijd verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en in deze special lees je meer over die editie.