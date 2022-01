The Elder Scrolls Online is inmiddels een langlopende MMO en Bethesda blijft geregeld nieuwe content voor deze game uitbrengen. De nieuwste uitbreiding is intussen aangekondigd en het betreft hier ‘High Isle’, die op 6 juni zal verschijnen voor de pc en Google Stadia. Iets later, op 21 juni, verschijnt deze uitbreiding ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.

Deze uitbreiding voegt een nieuw gebied aan de game toe en daarin zul je een volledig nieuw verhaal kunnen ervaren. Dit wordt al ingezet met de Legacy of the Bretons, wat een eerste stukje downloadbare content is dat op 14 maart voor pc en Google Stadia zal verschijnen, gevolgd door een release op de andere platformen op 29 maart. Verder verschijnen er later dit jaar nog twee andere uitbreidingen, dit in het derde en vierde kwartaal. Details daaromtrent moeten nog bekendgemaakt worden.

Het hoogtepunt van het jaar aan extra content is toch wel de High Isle uitbreiding, die belooft tegen de 30 uur aan unieke verhaal gedreven content. In deze uitbreiding zul je dieper in de achtergrond van Breton duiken. Hieronder op een rijtje wat key features.

A new zone that showcases the islands of High Isle and Amenos.

A complex main storyline of politics, honor, and intrigue that ties into the Legacy of the Bretons year-long saga.

A new system called Tales of Tribute, an in-game collectible card game.

A new 12-player Trial named Dreadsail Reef.

Two new Companions, Ember and Isobel, who can join your adventures.

New World Events called Fissures.

New Delves, Public Dungeons, World Bosses, and a host of unique stand-alone quests.

Updates and quality of life improvements.

Tot slot hebben we hieronder nog een trailer van deze nieuwe uitbreiding.