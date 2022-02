Apex Legends is nog steeds uiterst populair en binnenkort gaat er een nieuw seizoen van start, genaamd Defiance. Op 8 februari schotelt Respawn Entertainment je weer flink wat content voor, waaronder level aanpassingen, een nieuwe Legend en veel balansaanpassingen. Daarnaast zien we ook een nieuwe LTM – Limited Time Mode – voorbijkomen en deze is direct beschikbaar bij de start van het seizoen. Control geeft een nieuwe manier om Apex Legends te spelen en spelers kunnen daarmee drie weken lang aan de slag.

De grote aanhang van Apex Legends speelt uiteraard nog graag de Battle Royale modus, maar de ontwikkelaar gaf al aan dat er signalen zijn van spelers dat de normale public matches erg “sweaty” kunnen zijn. Veel spelers spelen uiteraard in een volle squad van drie personen. Dit is echter wat minder leuk voor solo spelers of spelers die gewoon een relaxte match willen spelen. Daarom brengt Respawn Entertainment nu de Control modus naar Apex Legends.

In Control speel je nog steeds in een team van drie en je wordt bijgestaan door twee andere teams van drie. Je neemt het op tegen drie andere teams en daardoor is Control dus een 9 vs 9 modus. In Control – zoals de naam al suggereert – draait het om het veroveren van objectives en het vasthouden van bepaalde gebieden. Denk hierbij aan de bekende Domination modus uit Call of Duty. Het team dat als eerste de scorelimiet bereikt, wint uiteraard en tijdens het spelen moet jij vijandige squads zien tegen te houden.

Daarnaast is Control ook anders wat betreft het lootsysteem. In Control kan je namelijk een bepaalde loadout kiezen waarmee je de match begint. Je kunt dit vergelijken met de wapen loadouts uit de LTM Winter Express, waarin je diverse opties krijgt. Wanneer je het loodje legt zal je ook direct sterven en je kan dus niet door personages als Lifeline gered worden. Geen nood, want doodgaan in Control is lang niet zo erg als in de gebruikelijke modus. Je kunt gewoon vrijwel direct weer meedoen met de match en je kunt ook een ander wapen kiezen mocht je geïnteresseerd zijn.

Verder wordt de loot wat anders gedistribueerd dan normaal en het gaat er in Control meer om dat je veel bij de actie betrokken bent. Wanneer spelers sterven laten ze hun wapen en enkele granaten achter, die spelers dus direct kunnen oppakken. Daarnaast beschikt elke speler over een oneindige hoeveelheid kogels en je hoeft dus niet naar munitie te gaan zoeken. Ook vertelde de ontwikkelaar dat vrijwel elk soort wapen nuttig kan zijn in Control en je hoeft je dus niet per se zorgen te maken over een nieuwe wapen meta. Verder komen er na een bepaalde tijd ook Loot Drops naar beneden, die uiteraard de betere loot bevatten.

Wil je snel wat punten scoren voor je team tijdens het veroveren? Tijdens de matches zal er ook een periode zijn waarop één punt wordt aangewezen als een soort Hot Zone. Wanneer je deze verovert, zal deze meer punten genereren dan normaal en zo kan je goed jouw achterstand proberen weg te werken. Tot slot zullen de maps van Control bestaan uit gedeeltes van de Battle Royale maps. Dit is een soortgelijk concept als dat van de Arena modus en je mag dus ongeveer dezelfde soort schaal verwachten.