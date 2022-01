Het is opmerkelijk, maar toch waar. LWMedia heeft vandaag een demake uitgebracht van Bloodborne. Om precies te zijn, heet de game Bloodborne PSX en betreft het een versie van Bloodborne in de stijl van een PlayStation 1 game. Klik hier om de game te downloaden en er zelf mee aan de slag te gaan. Want ja, het is gratis en voor iedereen beschikbaar! Hieronder kun je een tweet lezen met meer informatie:

BloodbornePSX: NOW AVAILABLE TO DOWNLOAD ➡️Get it here: https://t.co/40oWAplt4y Thank you for the support over the 13 month dev period. It means so much to me💜 ➡️Discord: https://t.co/kzxCUCCn44

➡️Extended Launch Trailer: https://t.co/qUn6qLdkhi#BloodbornePSX #Demake pic.twitter.com/FTxl8YlFVC — 🪄💫 Lilith Walther🏳️‍⚧️ (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) January 31, 2022

De game is door één persoon ontwikkeld, zonder enige hulp van bijvoorbeeld FromSoftware of SCEA. Best indrukwekkend te noemen. We wensen iedereen die zich hier aan zal wagen veel plezier. Prima om de honger te stillen voor de 60fps remaster komt…ooit.