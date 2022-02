Battlefield 2042 verscheen in oktober 2021 en de game heeft sindsdien veel kritiek te verduren gekregen, maar DICE en EA blijven aan de game werken om de fans uiteindelijk hetgeen te bieden wat ze is beloofd. Ondanks dat de game steeds beter en beter wordt middels updates, zal er nog wel wat tijd overheen gaan. Zo is het eerste seizoen bijvoorbeeld uitgesteld en nu blijkt ook dat de game onder verwachting heeft gepresteerd.

EA Games CEO Andrew Wilson sprak over de resultaten van de game tijdens een meeting met aandeelhouders, waarbij hij aangaf dat de game teleurstellend gepresteerd heeft. De problemen die ook gepaard gingen met de titel tijdens de ontwikkeling en na de release, hebben volgens hem te maken met de aanhoudende uitdagingen die met de pandemie gepaard zijn gegaan. Toch blijft men vastberaden om het volledige potentieel van de game te bereiken.

“Battlefield 2042 was always an ambitious game and out teams pushed to innovate across many dimensions including massive scale and 128-player matches, new modes, new dynamic gameplay and more. Developing this game with our teams working from home for nearly two years ultimately proved to be challenging. Through our process of testing and preparation, we believed the experience was ready to be put in players’ hands. We launched with strong stability, however as more players experienced the full game it became clear that there were unanticipated performance issues that we would need to address.

Some of the design choices we made with the game also did not resonate with everyone in our community. We are fully committed to realising the full potential of this game and fully committed to our Battlefield fans. We’ve already implemented a series of major updates to the game and there are more to come. Players can expect meaningful updates to continue in the weeks ahead and we are shifting the first season of live service content to early summer as we work closely with our community to evolve and improve the core experience in Battlefield 2042.”