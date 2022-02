Veel grote shooters die erg leunen op het multiplayer component worden tegenwoordig van seizoenen voorzien en dat geldt natuurlijk ook voor Halo Infinite. Vorig jaar beloofde 343 Industries om in januari met een update te komen over de seizoensplannen en toekomstige updates voor de game. We zitten inmiddels in februari en het is stil gebleven.

Het hoofd van creativiteit bij de ontwikkelaar heeft aangegeven dat dit bewust is. De ontwikkelaar heeft meer tijd nodig om de plannen voor de komende tijd definitief te maken en deelt ze pas als ze er zeker van zijn dat de community er ook daadwerkelijk op kan rekenen. Het is voor nu even afwachten, maar 343 Industries hoopt de informatie zo snel mogelijk te delen.

Afgezien van de seizoensgebonden content en activiteiten, hebben Halo Infinite spelers natuurlijk nog de coöperatieve campagne tegoed, alsook Forge. Het kan zijn dat hier nog wat verschuivingen in zijn en dat de releasedata daar eveneens van gecommuniceerd worden in het definitieve plan. Bij nieuws lees je het hier.