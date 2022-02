Battlefield 2042 heeft al sinds voor de release te maken met uitstel. Zo werd de game van oktober naar november verplaatst, zodat DICE meer tijd had om de ervaring te polijsten. Eerder deze week werd bekend dat het eerste seizoen voor de shooter eveneens is uitgesteld en dat geldt nu ook voor de aankomende update.

Aanvankelijk zou er deze maand een update verschijnen die een aangepast scorebord zou introduceren. Dit op basis van feedback van de spelers, maar dat gaat niet langer door. DICE laat dat via Twitter weten en daarbij geven ze aan dat ze de extra tijd goed kunnen gebruiken om de kwaliteit van de updates te verbeteren.

Our next Update after todays Hotfix will now roll out in early March. This is a change from our last messaging to you all on it's intended release.

The extra time will help to ensure we improve the quality of our Updates, and include additional changes.https://t.co/WoeHvOludK

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022