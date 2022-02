Sifu is hevig geïnspireerd door kung fu films, dus leek het Sloclap een goed idee om een heuse live-action prent te maken als promotie voor de game. Met hulp van Christopher Clark Cowan is dit werkelijkheid geworden.

Cowan is niet zonder reden aangetrokken voor de korte live-action film van Sifu. Hij heeft voor verschillende bekende series de vechtscenes mogen verzorgen, waaronder The Witcher en The King’s Men.

Voor deze korte film van Sifu was Cowan niet alleen maar verantwoordelijk voor de vechtscenes, hij schreef en monteerde de film namelijk ook. Het resultaat kan je hieronder aanschouwen.