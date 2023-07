Met Sifu heeft ontwikkelaar Sloclap een geweldig eerbetoon aan Martial Arts cinema afgeleverd, want het is alsof je zelf de hoofrol in je eigen vechtfilm speelt. Niet alleen was de game een kritisch succes, ook financieel is er absoluut geen reden tot klagen. Onze Nermin was ook erg positief in zijn Sifu review. De game is inmiddels alweer bijna 1,5 jaar uit en heeft in die tijd een hele rits aan gratis updates gekregen.

In een nieuwe video laat ontwikkelaar Sloclap zien wat er allemaal aan de game is toegevoegd. Zo zijn er onder meer nieuwe moeilijkheidsgraden, arena’s en uitdagingen beschikbaar gesteld. Echter blijkt er in september nog één laatste update voor de game uit te komen, die nog meer van dat lekkers in petto heeft. Sifu is nu beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en de pc.