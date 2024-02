Volgende week dinsdag zal Sony PlayStation de line-up van het PlayStation Plus Essentials abonnement vernieuwen met drie gratis games om te downloaden. Die games worden morgen officieel aangekondigd, maar zoals wel vaker gebeurt is de line-up al deels gelekt.

Via Dealabs laat de betrouwbare leaker billbil-kun weten dat we vanaf 5 maart in ieder geval met Sifu aan de slag kunnen. Deze game kwam 2 jaar terug uit en viel erg goed in de smaak, zoals je in onze review kunt lezen.

Daarmee is één van de drie games bekend. Wat de andere twee titels zullen zijn is nog afwachten, want die heeft de leaker nog niet kunnen bevestigen. Morgenmiddag om 17:30 uur maakt Sony de details officieel.