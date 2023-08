Ontwikkelaar Sloclap heeft aangekondigd dat het op 7 september de allerlaatste update voor Sifu zal uitbrengen voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De Switch-versie zal de update ook ontvangen, alleen is nog niet bekend wanneer.

De update voegt een Arenas-modus toe waarin je het zal moeten opnemen tegen bekende en onverwachte vijanden in gloednieuwe locaties. De update voegt ook 75 uitdagingen, nieuwe outfits en een aantal cheats toe.

Sifu is nu beschikbaar voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. Sifu nog nooit geprobeerd? Check dan onze Sifu review, wie weet is het iets voor jou.

Je kunt de ‘final update’ trailer hieronder bekijken.