Uitgever Kepler Interactive heeft aangekondigd dat het bedrijf in zijn eerste jaar meer dan 50 miljoen dollar heeft omgezet. Dit komt mede dankzij het grote succes van Scorn en Sifu. Het bedrijf heeft zelfs laten weten dat Sifu een nieuwe mijlpaal heeft bereikt, het spel is namelijk meer dan 2 miljoen keer verkocht.

Een mooie prestatie voor Sloclaps mêlee brawler en dat aantal zal alleen maar verder oplopen, vanaf 28 maart is het spel namelijk ook voor het eerst beschikbaar op Xbox en Steam, en er komt een nieuwe gratis uitbreiding uit voor het spel dat vijf nieuwe modi, negen nieuwe locaties en 45 uitdagingen toevoegt.

Kepler Interactive is van plan deze sterke lijn door te trekken in de komende jaren en maakte meerdere samenwerkingen bekend. Het bedrijf zal samen gaan werken met uitgever Sandfall en werken aan een nieuw ‘singleplayer avontuur gedreven door het verhaal’ en het heeft geïnvesteerd in Cat Quest ontwikkelaar The Gentlebros.

Heb je Scorn of Sifu nog niet gespeeld en ben je benieuwd of je iets hebt gemist? In onze Scorn en Sifu review kun je uitgebreid lezen over wat deze games te bieden hebben.