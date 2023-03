Sifu was sinds de release een tijdelijk exclusieve titel voor de PlayStation en de Epic Games Store, maar daar komt nu verandering in. Ontwikkelaar Sloclap heeft namelijk aangekondigd dat de game op 28 maart naar de Xbox en Steam zal komen. Niet alleen is dit goed nieuws voor gamers op die platformen, ook de bestaande platformen krijgen nieuwe content.

Met de release van de Xbox- en Steam-versie verschijnt ook de Arena’s uitbreiding. Dit voegt 9 nieuwe locaties toe en maar liefst 45 uitdagingen. Volgens de ontwikkelaar brengt dit zo’n 10 uur aan extra content naar de game en dat geheel gratis voor elk platform. De uitbreiding kan je in zijn volle glorie hieronder aanschouwen.

Benieuwd wat wij van Sifu vonden? Lees dan zeker even onze review terug.