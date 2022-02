Kwartaal na kwartaal kunnen we melden dat de totale verkopen van Grand Theft Auto V zijn toegenomen. Dat is nu niet anders, want uitgever Take-Two Interactive heeft bekendgemaakt dat de populaire game inmiddels de 160 miljoen verkopen voorbij is.

De totale verkopen van de gehele franchise staan momenteel op 370 miljoen en dat is een groei van 15 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal. Van deze 15 miljoen werden er 5 miljoen GTA V exemplaren verkocht, wat dus de GTA Trilogy op 10 miljoen plaatst.

De collectie met daarin Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas heeft het ondanks de forse kritieken dus ook uitstekend gedaan. Sterker nog, de uitgever laat weten dat de trilogie de verwachtingen heeft overtroffen.

Met de release van Grand Theft Auto V volgende maand op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, zullen de verkopen van het vijfde deel nog verder toenemen en het bereiken van 200 miljoen verkopen is niet eens ondenkbaar meer. Of dat ooit gaat lukken zal de toekomst ons leren, wel weten we dat Rockstar inmiddels aan Grand Theft Auto VI werkt.