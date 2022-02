Nintendo kondigde gisteren de eerste Nintendo Direct voor 2022 aan en die zal vanavond om 23.00 uur plaatsvinden. De showcase zal ongeveer 40 minuten duren, dus het belooft een aardig spektakel te worden. Ook omdat het een volwaardige uitzending betreft.

Wat we precies mogen verwachten is nog even aankijken, maar de kans is groot dat de nieuwe Kirby voorbij komt. Dit samen met Bayonetta 3 en misschien horen we ook eindelijk wat over de opvolger van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hoe dan ook, je kunt de showcase hier vanavond volgen die stipt 23.00 uur van start gaat. Al het nieuws dat daaruit voortvloeit, zullen we hier uiteraard op PlaySense delen.