De games van 2022 | Kirby and the Forgotten Land – Kirby is misschien één van de minder grote IP’s van Nintendo, maar dat maakt het roze pluizenbolletje niet minder geliefd. De franchise staat al sinds jaar en dag bekend door de koddige werelden, strakke platform gameplay en natuurlijk de talloze vaardigheden en outfits die Kirby onderweg oppikt door zijn stofzuiger mond. Kirby Star Allies wist in 2018 niet iedereen te bekoren, maar met Kirby and the Forgotten Land – die Nintendo afgelopen september onthulde – hoopt de Japanse grootmacht de naam van Kirby weer in ere te herstellen.

Kirby and the Forgotten Land – Waar het gros van de Kirby-games bestaat uit side-scrolling platformers, betreedt dit nieuwe deel (voor het eerst in de franchise) de derde dimensie. Jullie lezen het goed: Kirby and the Forgotten Land is een 3D platformer die ons op het eerste gezicht aan Super Mario Odyssey doet denken. Ontwikkelaar HAL Laboratory doet z’n best om het verhaal nog even mysterieus te houden, maar als we op de eerste beelden afgaan, dan lijkt het erop dat Kirby in een vreemd land is aangekomen, waar natuurlijk meer dan genoeg te beleven en te ontdekken is.

Naast het verhaal is uiteraard nog interessanter om te kijken hoe Kirby’s eerste 3D-stappen de inmiddels bekende gameplay gaat opschudden. Het altijd vrolijke bolletje kan nog altijd nieuwe vaardigheden verkrijgen door vijanden op te zuigen en in een 3D-wereld opent dit natuurlijk aardig wat nieuwe deuren om te platformen, vechten en verkennen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een spijkerhoedje, waarmee Kirby als een soort Katamari door de levels kan rollen, onderweg vijanden kan oppikken of nieuwe routes kan openen.

Voorlopige verwachting: Kirby viert in 2022 zijn dertigste verjaardag en het ziet er naar uit dat Nintendo en HAL Laboratory ons een groot cadeau willen doen in de vorm van Kirby and the Forgotten Land. Qua sfeer, kleuren en design lijkt het allemaal meer dan prima in elkaar te zitten. De grootste verrassing is dat HAL Laboratory het aandurft om Kirby (eindelijk) een 3D-avontuur te geven en hoewel we er vertrouwen in hebben, zijn we vooral erg benieuwd naar hoe dit allemaal gaat uitpakken, zonder dat Kirby zijn iconische identiteit zal verliezen. Heel lang hoeven we gelukkig niet te wachten, want het is de bedoeling dat Kirby and the Forgotten Land al in de lente van 2022 verkrijgbaar is.