Wii Sports was een van de launchgames voor de Nintendo Wii en was razend populair toen het uitkwam. Nintendo blaast deze game nu nieuw leven in, want ze hebben Nintendo Switch Sports aangekondigd. Deze game verschijnt in april en bevat meerdere sporten.

Zo mag je tennis, bowlen, voetbal, badminton en volleybal verwachten. Een update later deze zomer zal daar nog golf aan toevoegen. Verder is het mogelijk om de game in multiplayer te spelen, zowel lokaal als online. Hiervoor kun je unieke personages gebruiken, alsook de klassieke Mii’s.

De releasedatum van Nintendo Switch Sports staat op 29 april, maar tussen 18 en 20 februari zal er al een online playtest plaatsvinden. Bekijk hieronder de trailer.