Afgelopen week was er een nieuwe Nintendo Direct te zien en deze bevatte behoorlijk wat aankondigingen. Niet alleen zijn we hyped voor Kirby and the Forgotten Land, maar ook Xenoblade Chronicles 3, die al in september verschijnt lijkt geweldig. Daartussenin zaten er ook veel remakes/remasters van oude klassiekers, die menigeen wel zal kunnen behagen. Toch was er een specifieke aankondiging die ons aan het denken deed zetten.

De wederkeer van Mario Strikers was een verademing om te zien. Ouderwets plezier hebben op het voetbalveld, met verschillende personages die zeer Nintendo eigen zijn. Hoewel een voetbalgame, is het natuurlijk meer zaak elkaars leven zuur te maken met Bob-ombs, green shells en andere objecten, waarmee je jouw tegenstanders kan hinderen bij het maken van doelpunten. Een en al plezier wat we zagen, en meerderen bij ons op de redactie hebben nu al zin in de game.

Hier en daar vinden we nog wel een paar van dit soort over-the-top sportgames, maar naar onze mening nog altijd te weinig. Knockout City is hier een mooi voorbeeld van hoe vermakelijk dit soort games kunnen zijn. De ondergetekende was echter maar voor een beperkte periode geïnteresseerd in de game, omdat er simpelweg te weinig te doen viel bij de launch en omdat niet elke modus met vier man te spelen was. Als we nog wat verder terug in de tijd gaan, dan komen we bij de games van EA, zoals NBA Playground. Die was prima te doen, maar het wist simpelweg niet de oude gouden tijden te overtreffen…

Sommigen onder ons voelen het misschien al wel aankomen, maar waar zijn FIFA Street en NBA Street? Dit waren fantastische games die plezier erg hoog in het vaandel hadden staan. Sinds EA Big er niet meer is, zijn dit soort over-the-top games (ook SSX) niet echt meer terug te vinden bij deze uitgever. Zonde, want ze waren goed, populair en vooral erg vermakelijk om met een paar vrienden te spelen. De OST, de speciale effecten, alles klopte en het was pure fun. Dit soort games die tegenwoordig uitgebracht worden, worden meestal geteisterd door microtransacties, heftige grinds voor XP-punten en allemaal andere zaken die tekenend zijn voor deze tijd. Meer focus op geld dan echt hardcore plezier, en dat is jammer.

Natuurlijk valt niet te ontkennen dat Rocket League een uiterst geslaagde game is binnen dit rijtje, maar het is een van de uitblinkers met een lang leven. Van dit soort games moeten er gewoon meer komen, als het aan ons ligt tenminste. Mario heeft verschillende sportgames die garant staan voor veel speelplezier, maar we missen toch echt de EA Big projecten van weleer. Een beetje afwisseling kan geen kwaad en de tijd lijkt ook wel rijp dat EA hier weer wat mee gaat doen. De stelling van deze week luidt dan ook dat er te weinig over-the-top sportgames verschijnen die echt goed zijn en een lang leven hebben. Hier moeten er simpelweg meer van komen. EA zou met name de Street franchise weer terug moeten brengen en dat dan buiten Volta om.

Maar wat vinden jullie? Moeten er meer van dit soort fun-games komen of is er eigenlijk wel genoeg te vinden? Misschien worden de serieuze en realistische sportgames meer geprefereerd, waardoor ontwikkelaars zich liever bezighouden met dergelijke projecten in plaats van karikaturale sportversies van games. Laat het weten in de comments of EA weer Street varianten moet terugbrengen, of je Mario Strikers: Battle League al in preorder hebt staan, of dat het allemaal wel welletjes is. We horen je graag!