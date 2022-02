We wachten al geruime tijd op een native current-gen versie van Cyberpunk 2077, die later komt dan aanvankelijk gepland. Dit vanwege de vele problemen die gepaard gingen met de initiële release, waardoor CD Projekt RED lang bezig is geweest met het werken aan patches.

We weten dat de current-gen upgrade van Cyberpunk 2077 in de eerste helft van dit jaar moet verschijnen en het lijkt erop dat de ontwikkelaar klaar is voor een aankondiging. Via het Cyberpunk 2077 Twitteraccount laat CD Projekt RED weten dat ze een nieuwe livestream organiseren.

Deze stream zal morgen om 16.00 uur plaatsvinden, waarin men zal spreken over een datum. Het kan haast niet anders dan dat het de releasedatum van de current-gen versie betreft. De stream volgen? Dan kan je hier terecht.