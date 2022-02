Elden Ring is één van de grotere releases van begin 2022. Samen met Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 is dit zeker een game waar menigeen naar uitkijkt. Uitgevers van deze games weten ook precies hoeveel hype er omgaat in de gaming communities en spelen hier goed op in door middel van opvallende marketing.

Bandai Namco heeft een dubbeldekker bus omgetoverd tot kunstwerk met een Elden Ring thema en deze rijdt sinds kort rond in het hartje van Londen. Deze werd gespot door Reddit gebruiker Enriquiem.

Hoe lang de bus nog rondrijdt en of je er daadwerkelijk een ritje in kan maken is nog onbekend, maar de verwachting is dat de bus in ieder geval deze week nog rond paradeert in de Engelse hoofdstad.

Elden Ring is verkrijgbaar vanaf 25 februari voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Onze preview over de game lees je hier.